Политика
Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 13:15
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
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В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Общество
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
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Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
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Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
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Политика
Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
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Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
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Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
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Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
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Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
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Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
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Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
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«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
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Футбол
Семак объяснил стычку со скамейкой «Краснодара»
После победы над «Краснодаром» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку, которая возникла из-за замен сине-бело-голубых.
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