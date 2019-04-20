Политика

Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 13:15

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Госсекретарь США позвонил ночью обоим кандидатам в президенты Украины

Эхо Москвы00:31

Волкер рассказал о звонке Помпео Порошенко и Зеленскому

Известиявчера в 14:07

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Газета.Ruвчера в 13:15

Помпео созвонился с Зеленским и Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 13:16

Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Взгляд.рувчера в 13:34

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Вести.Ruвчера в 13:13

Помпео поговорил по телефону с обоими кандидатами в президенты Украины

ТАССвчера в 12:57
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

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Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
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На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Общество

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93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
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Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

Президент Владимир Путин поручил усилить группировку для борьбы с огнём.
Обновлено 19 апреля в 15:30
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

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Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Происшествия

Пострадала 9-летняя девочка: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

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Политика

Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
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Происшествия

Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
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Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
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Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
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Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

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Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
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У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

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Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

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«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
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Семак объяснил стычку со скамейкой «Краснодара»

После победы над «Краснодаром» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку, которая возникла из-за замен сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 17:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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