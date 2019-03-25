Помпео потребовал от России перестать лезть в ВенесуэлуREGNUM 11:24

с чего всё началось

В сообщении Госдепартамента относительно телефонного разговора Помпео с Лавровым сказано, что госсекретарь прямо заявил российскому министру иностранных дел Лаврову, что США и региональные страны не будут «стоять праздно в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле».

Помпео потребовал от России перестать лезть в Венесуэлу

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