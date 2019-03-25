Политика
Помпео потребовал от России перестать лезть в ВенесуэлуREGNUM 11:24
В сообщении Госдепартамента относительно телефонного разговора Помпео с Лавровым сказано, что госсекретарь прямо заявил российскому министру иностранных дел Лаврову, что США и региональные страны не будут «стоять праздно в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле».
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русском10:52
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