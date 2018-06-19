Политика

Помпео поприветствовал назначение Науэрт на должность постпреда США
РИА Новости
17:55

Госсекретарь США Майкл Помпео поприветствовал решение президента Дональда Трампа назначить официального представителя госдепа Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН. В пятницу Трамп подтвердил, что выдвинет Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН.
РИА Новости17:55

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Нойерт заявила, что не может дождаться начала работы постпредом США при ООН

Life.ru18:38

Представитель Госдепа Хизер Науэрт выдвинута на пост постпреда США при ООН

Коммерсантъ17:21

Помпео отреагировал на выдвижение Науэрт на должность постпреда США

Газета.Ru17:59

Помпео рассчитывает на быстрое утверждение Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН

ТАСС16:59

Трамп предложил сделать постпредом США в ООН сотрудницу Госдепа

Российская газета12:19

Науэрт заявила, что с нетерпением ждёт начала работы постпредом при ООН

RT на русском18:45

Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Хизер Нойерт постпредом при ООН

Интерфакс10:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.
Обновлено в 17:56
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 18:14
Политика

Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 18:51
Политика

Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Обновлено в 18:23
Политика

УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе»

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.
Обновлено в 17:35
Политика

В США прокуроры требуют «значительного» тюремного срока для Коэна

В США федеральные прокуроры просят суд приговорить Майкла Коэна, который является бывшим адвокатом президент США Дональда Трампа, к "значительному" тюремному сроку.
Обновлено в 18:19
Политика

Путин назвал нонсенсом обвинения Греции в адрес российских дипломатов

Президент России Владимир Путин отверг предположения о том, что Москва устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.
Обновлено в 15:00
Политика

Лимаренко назначен врио губернатора Сахалинской области

Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:50
Политика

Глава МИД Австрии заявила, что ее визит в Россию не был отменен

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год.
Обновлено в 16:25
Политика

Роберт Кочарян сдался на милость обвинителей

Политик не присутствовал на заседании, но в тот же вечер сам явился в СИЗО и сдался полиции.
Обновлено в 17:24
Политика

«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 17:50
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Обновлено в 18:45
Политика

Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО

Обновлено в 17:14
Политика

Telegraph: кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если сделка по Brexit не будет одобрена.
Обновлено в 18:42
Политика

Лавров рассказал о блокировке темы ДРСМД на совете Россия – НАТО

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва на совете Россия – НАТО предложила внести на обсуждение тему выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако США сразу же заблокировали эту тему, не пожелав вести дискуссию.
Обновлено в 10:57
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Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН. Губернатор штата Южная Каролина.
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