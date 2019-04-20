Помпео пообщался с Зеленским и ПорошенкоВести.Ru 13:13

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

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