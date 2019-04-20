Политика

Помпео пообщался с Зеленским и ПорошенкоВести.Ru 13:13

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
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Волкер рассказал о звонке Помпео Порошенко и Зеленскому

Известия14:07

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Вести.Ru13:13

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

Эхо Москвы13:30

Помпео созвонился с Зеленским и Порошенко

Московский Комсомолец13:16

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Газета.Ru13:15

Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Взгляд.ру13:34

Помпео поговорил по телефону с обоими кандидатами в президенты Украины

ТАСС12:57
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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