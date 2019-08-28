Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

РИА Новости00:45

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

РБКвчера в 20:43

США будут работать над возвращением России в G7, заявил Майк Помпео

Эхо Москвывчера в 20:26

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Интерфаксвчера в 20:13

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

RT на русскомвчера в 20:08

Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением РФ в G8

Московский Комсомолецвчера в 20:06

Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

ТАССвчера в 19:40
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН вчера в 13:38
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы

На днях в сети появилась еще одна новость - о грядущей свадьбе Собчак и Богомолова.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика

Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ вчера в 14:19
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Технологии

Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram

Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика

Первый полет российско-китайского CR929 наметили на 2023 год

Известия вчера в 12:04
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
Происшествия

Аэропорт Владивостока затопило: вылет многих рейсов задерживается

Привокзальный комплекс владивостокского аэропорта оказался затоплен в результате сильных дождей.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 20:12
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Футбол

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 16:57
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Авто

На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Технологии

В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий

Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Происшествия

МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК вчера в 11:11
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Девять человек в среду утром пострадали в аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет на окраине Волгограда.
ТАСС 00:58
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Технологии

Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ

Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Происшествия

На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета вчера в 13:10
Экономика

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

Рейтинг богатейших семейных кланов России, по версии Forbes, возглавила семья Гуцериевым.
URA.Ru 01:45
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
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