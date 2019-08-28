Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

RT на русскомвчера в 20:08

США будут работать над возвращением России в G7, заявил Майк Помпео

Эхо Москвывчера в 20:26

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Интерфаксвчера в 20:13

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

РБКвчера в 20:43

Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением РФ в G8

Московский Комсомолецвчера в 20:06

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

РИА Новостивчера в 20:05

Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

ТАССвчера в 19:40
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Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Газета.Ru вчера в 09:57
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе

Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Технологии

В России разработали подъемник в электрички для колясочников

«Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service вчера в 14:25
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Политика

Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы

Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество

Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Общество

Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт

Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Футбол

Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»

Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями.
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Транспорт

Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Происшествия

Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки

Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Здоровье

Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться

Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Авто

В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
Политика

Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета вчера в 18:42
Футбол

Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»

В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Шоу-бизнес

Певец Юлиан срочно госпитализирован в тяжелом состоянии

OAnews вчера в 04:54
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Саратове

РЕН ТВ вчера в 20:50
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Футбол

Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили

На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ вчера в 09:45
Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт вчера в 11:30
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