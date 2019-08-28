Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

RT на русском20:08

США будут работать над возвращением России в G7, заявил Майк Помпео

Эхо Москвы20:26

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Интерфакс20:13

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

РБК20:43

Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением РФ в G8

Московский Комсомолец20:06

Помпео подтвердил готовность работать над возвращением России в G7

РИА Новости20:05

Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

ТАСС19:40
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«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.
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