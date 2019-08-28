Политика
RT на русскомПомпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Общество
В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей
Российская газета 22:08
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Общество
В Комсомольске-на-Амуре Церковь молится о прекращении паводка
На одной из дамб был совершен молебен о прекращении паводка. Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске круглосуточно укрепляют дамбы.
REGNUM 03:41
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Политика
Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки»
США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины.
РБК 22:35
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru 20:58
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Энергетика
Биржевые цены на бензин начали расти
Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.
Телеканал 360° 22:48
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Космос
Блуждающий камень на Марсе назвали в честь The Rolling Stones
Сотрудники NASA отдали дань уважения британской рок-группе The Rolling Stones, присвоив ее имя геологическому объекту на Марсе.
МИР 24 вчера в 01:46
Экономика
ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Происшествия
Мужчина попал в больницу с симптомами гриппа и лишился кожи
Дэвид Айрленд (David Ireland) поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп.
Lenta.ru 22:02
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Политика
Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины
«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.
Известия 13:00
Здоровье
Врач перечислил целебные свойства морской воды
Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
Medical Note 05:49
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Футбол
Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»
Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями.
Спорт-Экспресс 22:15
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru 18:42
Общество
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Политика
Handelsblatt: санкции против «Северного потока-2» нанесут ущерб США
Деловая газета Германии Handelsblatt сообщила, что американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" могут нанести ущерб США.
Pravda.Ru 03:31
Политика
Еще один американский сенатор может не получить российскую визу
Ранее об отказе в российской визе сообщил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
Коммерсантъ 20:29
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета 14:09
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36