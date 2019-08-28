Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

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