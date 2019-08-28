Политика
Парламентская газетаПомпео подтвердил планы США по возвращению России в G8
В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб. Формат G8 существовал с 1998 года.
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Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика
Коломойский предложил свой вариант Минских соглашений
На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе Донбасса, бизнесмен заявил, что, во-первых, необходимо прекратить огонь на юго-востоке Украины, осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинским законам под контролем Киева.
Интерфакс 04:38
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Автоспорт
Ferrari увеличит инвестиции в команду на 2020 и 2021 годы
В 2021 году в Ф1 будет введен новый технический регламент, и в преддверии этих перемен генеральный директор Ferrari Луи Камильери решил увеличить инвестиции в гоночную команду в течение двух следующих лет.
Motorsport.com Russia 03:28
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Футбол
«Бешикташ» согласовал контракт с Фернандешом
Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш вернётся в турецкий «Бешикташ».
Metaratings 02:52
Политика
«Голос» сообщил об исчезновении настоящих выборов
Движение «Голос» 28 августа публикует доклад «Итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в представительные органы госвласти и местного самоуправления».
Независимая газета вчера в 17:25
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат
Премьера «Ирландца» в стрим-сервисе Netflix запланирована на 27 ноября.
Культуромания 03:21
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Футбол
ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»
В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Наука
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Наука
Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации
Computerworld Россия 04:07
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Музыка
Билли Айлиш проспала в России премию MTV Video Music Awards
Билли Айлиш сообщила в Instagram, что проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Церемония состоялась 27 августа.
Культуромания 01:47