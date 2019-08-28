Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПомпео подтвердил планы США по возвращению России в G8

В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб. Формат G8 существовал с 1998 года.
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Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Интерфаксвчера в 20:13

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

РИА Новости00:45

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

РБКвчера в 20:43

США будут работать над возвращением России в G7, заявил Майк Помпео

Эхо Москвывчера в 20:26

Трампа заподозрили в работе на Москву из-за «особого плана» по G8

URA.Ru04:38

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

RT на русскомвчера в 20:08

Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

ТАССвчера в 19:40
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Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Известия 03:48
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика

Коломойский предложил свой вариант Минских соглашений

На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе Донбасса, бизнесмен заявил, что, во-первых, необходимо прекратить огонь на юго-востоке Украины, осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинским законам под контролем Киева.
Интерфакс 04:38
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Автоспорт

Ferrari увеличит инвестиции в команду на 2020 и 2021 годы

В 2021 году в Ф1 будет введен новый технический регламент, и в преддверии этих перемен генеральный директор Ferrari Луи Камильери решил увеличить инвестиции в гоночную команду в течение двух следующих лет.
Motorsport.com Russia 03:28
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Футбол

«Бешикташ» согласовал контракт с Фернандешом

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш вернётся в турецкий «Бешикташ».
Metaratings 02:52
Политика

«Голос» сообщил об исчезновении настоящих выборов

Движение «Голос» 28 августа публикует доклад «Итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в представительные органы госвласти и местного самоуправления».
Независимая газета вчера в 17:25
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера

Говорит Москва вчера в 08:18
Кино

«Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат

Премьера «Ирландца» в стрим-сервисе Netflix запланирована на 27 ноября.
Культуромания 03:21
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Футбол

ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»

В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Наука

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Наука

Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

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Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
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Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
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Билли Айлиш проспала в России премию MTV Video Music Awards

Билли Айлиш сообщила в Instagram, что проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Церемония состоялась 27 августа.
Культуромания 01:47
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