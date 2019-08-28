В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб. Формат G8 существовал с 1998 года.

Помпео подтвердил планы США по возвращению России в G8

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