Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПомпео подтвердил планы США по возвращению России в G8

В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб. Формат G8 существовал с 1998 года.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

РИА Новости00:45

Помпео пообещал заняться возвращением России в G7

РБКвчера в 20:43

Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

ТАССвчера в 19:40

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Интерфаксвчера в 20:13

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

RT на русскомвчера в 20:08

Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением РФ в G8

Московский Комсомолецвчера в 20:06

США будут работать над возвращением России в G7, заявил Майк Помпео

Эхо Москвывчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика

США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане

Poplawok.ru вчера в 10:50
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Футбол

Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому».
Чемпионат 02:33
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Суд ввел конкурсное производство на бывшем «Дальспецстрое»

Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении Главного военно-строительного управления № 6 (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой").
ТАСС 02:11
Технологии

РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»

«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика

Госзаказчиков обяжут покупать российские товары

В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия

Женщина упала на рельсы на станции «Гражданский проспект»

Во вторник днем, 27 августа, женщина упала на рельсы станции «Гражданский проспект». Об этом рассказали в Telegram-канале метрополитена.
МР7.ру вчера в 06:56
Технологии

Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы

Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Здоровье

В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки

Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград вчера в 14:56
Технологии

X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика

Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019

Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
RT на русском вчера в 05:26
Происшествия

Из-за опасной инфекции мужчина лишился более 25% кожи

В американском штате Флорида мужчина лишился четверти кожного покрова из-за опасной инфекции. Об этом сообщает Inside Edition.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом

Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»

«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика

Путин объявил о планах модернизации 60 российских аэропортов

Труд 02:33
Киберспорт

Football Manager 2020 выйдет в ноябре

Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Общество

Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное