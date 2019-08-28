Политика
Парламентская газетаПомпео подтвердил планы США по возвращению России в G8
В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб. Формат G8 существовал с 1998 года.
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Политика
США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Poplawok.ru вчера в 10:50
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Футбол
Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому».
Чемпионат 02:33
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Суд ввел конкурсное производство на бывшем «Дальспецстрое»
Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении Главного военно-строительного управления № 6 (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой").
ТАСС 02:11
Технологии
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»
«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия
Женщина упала на рельсы на станции «Гражданский проспект»
Во вторник днем, 27 августа, женщина упала на рельсы станции «Гражданский проспект». Об этом рассказали в Telegram-канале метрополитена.
МР7.ру вчера в 06:56
Технологии
Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы
Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Здоровье
В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки
Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград вчера в 14:56
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
RT на русском вчера в 05:26
Происшествия
Из-за опасной инфекции мужчина лишился более 25% кожи
В американском штате Флорида мужчина лишился четверти кожного покрова из-за опасной инфекции. Об этом сообщает Inside Edition.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом
Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Киберспорт
Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23