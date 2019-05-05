Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеИзвестия 09:48

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.
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Лавров отправляется в Финляндию, где встретится с Помпео и обсудит проблемы Арктики

ТАСС17:02

Захарова прокомментировала слова Помпео о России

RT на русском17:56

Захарова прокомментировала призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы

Московский Комсомолец17:33

Сергей Лавров встретится сегодня с госсекретарем США Майклом Помпео

Эхо Москвы19:02

Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы

Газета.Ru13:17

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

РБК09:57

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Известия09:48
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

Обновлено в 11:52
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Общество

Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ

В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия

ЧП в Шереметьево задерживает больше десятка рейсов из Пулково

Обновлено в 14:11
Происшествия

«Прыжки» Суперджета по полосе в Шереметьево попали на видео

Обновлено в 16:00
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Здоровье

В ХМАО начался сезон активности клещей

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.
Обновлено в 14:39
Хоккей

«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии

Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Здоровье

Деньги на лечение маленького жителя Невельска с синдромом Немо собраны

Помогли в это и сахалинцы, и благотворительный фонд Клуб добряков Информацию о том, что нам нужны деньги на лечение Аслана в Германии, разместила на своей страничке в соцсети известная российская телеведущая, журналист, блогер Ирена Понарошку.
Обновлено в 20:05
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Обновлено в 17:00
Гаджеты

Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов

В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Общество

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Наука

Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Экономика

На рынках стало слишком тихо, даже страшно

По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено 02 мая в 21:14
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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