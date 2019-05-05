Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеИзвестия 09:48
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 11:52
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество
Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ
В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Общество
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Здоровье
В ХМАО начался сезон активности клещей
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.
Обновлено в 14:39
Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии
Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Деньги на лечение маленького жителя Невельска с синдромом Немо собраны
Помогли в это и сахалинцы, и благотворительный фонд Клуб добряков Информацию о том, что нам нужны деньги на лечение Аслана в Германии, разместила на своей страничке в соцсети известная российская телеведущая, журналист, блогер Ирена Понарошку.
Обновлено в 20:05
Происшествия
СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Гаджеты
Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Экономика
На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено 02 мая в 21:14