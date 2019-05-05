Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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