Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
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Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в трагедии в «Шереметьево»
В 18:40 борт Москва - Мурманск начал резкое снижение. Хвостовая часть самолета горела, валил черный дым.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Обновлено в 14:47
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Футбол
«Наполи» вырвал победу в игре с «Кальяри» на 90+7-й минуте
Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Кальяри». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Обновлено в 16:31
Наука
Лучшее за день. 3 мая
Как уничтожить возбудителя пневмонии, гравитационные волны от какого события поймали на Земле и о чем договорились Россия и Франция, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено 03 мая в 17:16
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Происшествия
Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск
"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.
Обновлено в 12:09
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Футбол
Стал известен размер призовых выплат игрокам «Манчестер Сити» в случае завоевания трех национальных трофеев
Как сообщает The Telegraph, в случае победы в чемпионате и кубке Англии, футболисты «Манчестер Сити» получат более 15 миллионов фунтов.
Обновлено в 18:43
Экономика
Сегодняшнее число
19,46 процента составила доля наличных денег в денежной массе (агрегат М2) на 1 апреля 2019 года, сообщил Банк России.
Обновлено в 18:07
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Энергетики начнут работы по отключению отопления в Москве с 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме
Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Драка с полицейскими произошла в Забайкалье
Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
Обновлено в 17:43
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина в купальнике рассказала об отдыхе с дочерью
Певица Полина Гагарина попросила у поклонников совета, как привить дочери любовь к морю.
Обновлено в 07:46
Спорт
Рагимов: С опытом неизвестных становится всё меньше
Ариф Рагимов: Думаю, наши маршальские службы заслужили огромную похвалу – их хвалит и FIA, и вообще все люди, которые разбираются во всей той сложной работе, что эти службы проводят.
Обновлено в 14:33
Религия
У мусульман начался священный месяц рамадан
В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28