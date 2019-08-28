Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
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