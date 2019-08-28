Политика
РИА НовостиПомпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
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Гаджеты
В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором
UfacityNews.ru 15:02
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Авто
Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru 20:21
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Здоровье
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
РИА34 14:00
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Происшествия
Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы
В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:52
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН 13:38
Футбол
Мануэл Фернандеш может перейти в «Краснодар»
Как утверждает «Спорт-Экспресс», бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш ведет переговоры с «Краснодаром».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:40
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди
Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.
Tvoe-avto.com 12:38
Транспорт
Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах
Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.
ТАСС 20:10
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Политика
Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
RT на русском 17:47
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Общество
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Дешевые и фиксированные тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, а 2018 к программе присоединилась авиакомпания "Россия", предоставив для пользования по тарифу пять направлений перелетов.
PrimaMedia.ru вчера в 21:44