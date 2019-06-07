Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашенияГазета.Ru вчера в 20:38

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам Трампа, Мексика согласилась пойти на усиление контроля на границе с Соединенными Штатами, что поможет бороться с нелегальной иммиграцией.
Читать в источнике
с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter
, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.
Lenta.ruвчера в 22:02

Подробнее о событии

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Вести.Ruвчера в 21:43

Главные новости к утру 8 июня

Коммерсантъ00:05

Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов

RT на русскомвчера в 23:29

США решили не вводить пошлины против Мексики

Эхо Москвы03:31

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

ТАССвчера в 21:01

Эксперт: Мексика согласилась на развертывание гвардии под давлением США

РИА Новостивчера в 22:10

Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Мексикой

Росбалтвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Мадонна повторила Лободу

Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели

Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Ополченцы Донбасса обратили в бегство украинских военных

Боевики были обращены в бегство.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Футбол

Каррера обратился к фанатам «Спартака»

Обновлено вчера в 15:13
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

США выразят России протест из-за инцидента с кораблями

По словам главы Пентагона, США выражают обеспокоенность и намерены передать России ноту протеста по дипломатическим каналам.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ

В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Экономика

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снимается в эксклюзивной рекламе за 6 млн рублей

Время от времени предпочтения рекламодателей меняются, и сейчас мода на дерзких. К таким, несомненно, относится Ксения Собчак.
Обновлено в 03:25
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Обновлено в 02:48
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Экономика

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

Российские железные дороги (РЖД) в текущем году запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное