Политика

Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
Газета.Ru
вчера в 23:32

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. "Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства", - написал Помпео.
Газета.Ruвчера в 23:32
Майк Помпео
Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 02:40

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