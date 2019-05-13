Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в РоссиюРБК вчера в 23:23

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

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