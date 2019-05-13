Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в РоссиюРБК вчера в 23:23
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
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Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено 11 мая в 21:29
Политика
Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
В каких регионах есть запрос на смену главы Самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 00:00
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено вчера в 14:34
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров
Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Премьер Литвы пообещал уйти в отставку из-за поражения на выборах
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что уйдет в отставку из-за поражения на президентских выборах.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Российские границы на севере прикрыли невидимым щитом
Недавно федеральные СМИ сообщили, что Северный флот завершил развертывание системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на всем протяжении СМП.
Обновлено вчера в 04:16
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой: «Мама хочет внуков, но я не знаю, сколько она еще проживет»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника
В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Музыка
Министр культуры Израиля отказалась посетить «Евровидение»
Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев не намерена посещать "Евровидение — 2019", которое в этом году проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Обновлено вчера в 12:40
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Музыка
Шэгги выпустил первый сольный альбом за шесть лет
Пластинка стала первой сольной работой музыканта за шесть лет.
Обновлено вчера в 20:47