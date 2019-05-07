Политика

Помпео отменил визит в Германию и встречу с МеркельРосбалт вчера в 15:22

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео неожиданно отменил поездку в Германию. При этом встречи с ним сегодня ожидала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Die Rheinische Post. Издание называет шаг Помпео «особым жестом» в ситуации, когда Меркель готова была его принять.
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Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»

RT на русскомвчера в 06:29

Помпео вместо поездки в Германию провел телефонные переговоры

REGNUMвчера в 19:58

Майк Помпео отложил визит в ФРГ из-за «неотложных дел»

Коммерсантъвчера в 07:08

Маас и Помпео провели телефонный разговор вместо отмененных переговоров

ТАССвчера в 07:40

В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

Комсомольская правдавчера в 21:08

Министр иностранных дел США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Берлин

Эхо Москвывчера в 08:03

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Газета.Ruвчера в 05:41
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Политика

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Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Армия и оружие

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Кино

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Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
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Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
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Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Кино

Мадонна защитила память о Майкле Джексоне

Американская исполнительница Мадонна заступилась за скончавшегося поп-певца Майкла Джексона после выхода фильма о нем «Покидая Неверленд».
Обновлено в 03:48
Интернет

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Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.
Обновлено в 04:00
Игры

ЕА переносит Apex Legends на мобильные платформы

Во время своего финансового отчёта ЕА подтвердила, что компания уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы — вероятно, как и PUBG Mobile, это будет специальная и упрощённая версия королевской битвы, а не прямой порт шутера как у Fortnite.
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Общество

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Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
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На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными

Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.
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Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Политика

Армения начала процесс приобретения российских истребителей Су-30СМ

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
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Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия

Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Зауралье на девочку упала каменная плита мемориального комплекса

Мальчик забрался на бетонную плиту мемориала и стал ее раскачивать. В результате каменная плита упала на девочку, причинив ей травмы.
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Кино

В Disney назвали даты выхода новой трилогии «Звездных войн»

Компания The Walt Disney назвала даты выхода фильмов новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Об этом сообщил журнал Variety.
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

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Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

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Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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