Помпео отменил визит в Германию и встречу с МеркельРосбалт вчера в 15:22

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео неожиданно отменил поездку в Германию. При этом встречи с ним сегодня ожидала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Die Rheinische Post. Издание называет шаг Помпео «особым жестом» в ситуации, когда Меркель готова была его принять.

Помпео отменил визит в Германию и встречу с Меркель

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