В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в БерлинLife.ru вчера в 15:07

Бывший зампред Европарламента подчеркнул, что столь внезапная отмена визита "в высшей степени необычна". Данные об отмене Помпео визита в Германию появились во вторник, 7 мая, когда госсекретарь США должен был прибыть в Берлин.

В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в Берлин

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