Политика

В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в БерлинLife.ru вчера в 15:07

Бывший зампред Европарламента подчеркнул, что столь внезапная отмена визита "в высшей степени необычна". Данные об отмене Помпео визита в Германию появились во вторник, 7 мая, когда госсекретарь США должен был прибыть в Берлин.
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В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

Комсомольская правдавчера в 21:08

Помпео вместо поездки в Германию провел телефонные переговоры

REGNUMвчера в 19:58

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Газета.Ruвчера в 05:41

Маас и Помпео провели телефонный разговор вместо отмененных переговоров

ТАССвчера в 07:40

Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»

RT на русскомвчера в 06:29

Министр иностранных дел США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Берлин

Эхо Москвывчера в 08:03

Помпео объяснил отмену визита в Берлин

Взгляд.рувчера в 19:52
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Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Прокурор потребовал для Мамаева и Кокорина до 1,5 года в колонии

«Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в размере одного года и шести месяцев, Павлу Мамаеву - в размере одного года и пяти месяцев общего режима», - цитирует прокурора Светлану Тарасову ТАСС.
Обновлено 06 мая в 11:07
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Авто

Mitsubishi увеличила продажи в России на 2%

Обновлено в 02:22
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион

Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика

ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США

Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Авто

Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Посол Канады застрял на украинских дорогах

Обновлено в 02:15
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»

Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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