Помпео отменил визит в Берлин в последний моментГазета.Ru вчера в 05:41

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства. Он должен был провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом.

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

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