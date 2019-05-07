Политика
Помпео отменил визит в Берлин в последний моментГазета.Ru вчера в 05:41
Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства. Он должен был провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом.
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