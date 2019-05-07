Политика
Помпео отменил визит в Берлин в последний моментГазета.Ru 05:41
Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства. Он должен был провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом.
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Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
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Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
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При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
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«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
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В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
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Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Военный США погиб в Афганистане
Холмс погиб в провинции Нангархар, передает РИА «Новости». Военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет.
Обновлено в 20:27
Спорт
«Ривер Плейт» — «Интернасьонал». Кубок Либертадорес. Прямая трансляция, смотреть онлайн
Онлайн видеотрансляция матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Интернасьонал» (Бразилия), который состоится сегодня, 8 мая, в Буэнос-Айресе, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Обновлено в 20:21
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Космос
Солнечная система унаследовала тяжелые элементы от нейтронных звезд
Обновлено вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Мария Шарапова победила свою нелюбовь к светским раутам. Известная теннисистка появилась на балу Met Gala – 2019 в роскошном наряде.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
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Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Обновлено в 13:36
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Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
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Глава РЭО оценил собираемость платежей за вывоз мусора
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Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Во втором круге 37-летний швейцарец встречался с Ришаром Гаске и добился победы в двух сетах.
Обновлено в 15:12
Футбол
Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Происшествия
Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево
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