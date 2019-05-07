Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний моментГазета.Ru 05:41

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства. Он должен был провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом.
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Помпео отменил визит в Берлин из-за «неотложных дел»

RT на русском06:29

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Маас и Помпео провели телефонный разговор вместо отмененных переговоров

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Эхо Москвы08:03

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

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Вести.Ru03:21
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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