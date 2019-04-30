Политика
Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»RT на русском 09:50
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о начале финальной фазы операции «Свобода». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
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Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
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Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
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Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
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Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
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ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
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Полиция задержала министра экономики Дагестана
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Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
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Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
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ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
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Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
Обновлено в 08:47
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Амиров: надеюсь пробиться в «Салават Юлаев», но при усердной работе
Надеюсь пробиться в первую команду «Салавата». Но, конечно, это возможно при усердной работе.
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Футбол
Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
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Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
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Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
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Ходченкова с теплотой вспоминает о съёмках с Зеленским
Актриса Светлана Ходченкова тепло отозвалась о коллеге Владимире Зеленском, победившем на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:17
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Москвичей предупредили о дожде на Первомай
Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
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Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме
На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа.
Обновлено в 04:30
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41