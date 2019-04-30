Политика

Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»RT на русском 09:50

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о начале финальной фазы операции «Свобода». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
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Американские власти поддержали венесуэльскую оппозицию

Коммерсантъ10:44

Помпео объявил о полной поддержке Гуайдо

Газета.Ru09:40

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Ведомости08:18

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале «финальной фазы» свержения режима Николаса Мадуро

Эхо Москвы10:02

Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

РИА Новости07:01

Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо

RT на русском11:07

Бразилия надеется на поддержку военными Венесуэлы перехода к демократии

ТАСС10:56
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн

Литва окажет Венесуэле гуманитарную помощь

КП - Северная Европа07:47
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Обновлено в 08:55
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Кино

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Обновлено в 10:05
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Общество

Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Политика

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ

Обновлено в 08:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Хоккей

Амиров: надеюсь пробиться в «Салават Юлаев», но при усердной работе

Надеюсь пробиться в первую команду «Салавата». Но, конечно, это возможно при усердной работе.
Обновлено в 11:11
Футбол

Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы

Обновлено в 09:04
Общество

Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации

Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Ходченкова с теплотой вспоминает о съёмках с Зеленским

Актриса Светлана Ходченкова тепло отозвалась о коллеге Владимире Зеленском, победившем на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:17
Общество

Москвичей предупредили о дожде на Первомай

Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме

На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа.
Обновлено в 04:30
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
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