Политика

Помпео оценил переговоры с ПутинымГазета.Ru 21:19

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Помпео отметил, что совершил визит в Россию ради "очень содержательной" повестки переговоров.
Читать в источнике
Майк Помпео
Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате информации, которую предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой обладали мы.
— Майк Помпео, американский политикМосковский Комсомолец 21:19

Подробнее о событии

Помпео назвал три точки сближения России и США

РБК21:42

Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

Вести.Ru21:39

Госсекретарь США назвал переговоры с президентом РФ очень успешными

Московский Комсомолец21:19

Помпео: борьба с терроризмом является примером успешного сотрудничества США и России

ТАСС21:20

Помпео привел пример успешного сотрудничества России и США

Газета.Ru22:04

Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией

RT на русском21:00

Помпео заявил, что США и Россия имеют общие интересы по КНДР

РИА Новости20:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке Рондона

Напомним, что у Ньюкасла закончился срок арендного соглашения с Вест Бромвичем, но осталось право на выкуп 29-летнего форварда за 16,5 миллионов фунтов.
Обновлено в 13:46
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Экономика

Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу

Накануне Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск завода к участию в торгах из-за «неисполнений обязательств».
Обновлено в 22:00
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Обновлено в 09:24
Космос

Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода

Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Экономика

России предложили спасти Китай от нехватки воды

Проект магистрального водопровода предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Общество

В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов

Обновлено в 21:25
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:20
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Теннис

Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме

Обновлено в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное