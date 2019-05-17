Политика
Помпео оценил переговоры с ПутинымГазета.Ru 21:19
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Помпео отметил, что совершил визит в Россию ради "очень содержательной" повестки переговоров.
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Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате информации, которую предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой обладали мы.
— Майк Помпео, американский политикМосковский Комсомолец 21:19
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