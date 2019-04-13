Политика
Помпео обвинил Россию во вмешательстве в дела ВенесуэлыМосковский Комсомолец 04:29
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Россия неправомерно сохраняет свое присутствие в Венесуэле. Такую позицию озвучил телеканалу MegaTV госсекретарь США Майкл Помпео.
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Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство.
— Майк Помпео, американский политикНТВ 00:30
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