Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами ВенесуэлыИзвестия вчера в 21:02

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
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Помпео: сотни российских агентов «контролируют» Венесуэлу

Газета.Ruвчера в 21:22

Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

РБКвчера в 22:46

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Интерфаксвчера в 21:27

США рассматривают возможность военной интервенции в Венесуэлу, если не будет другого выхода, заявил Майкл Помпео

Эхо Москвы02:01

Госдеп США заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 21:14

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Известиявчера в 21:02

Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни связанных с РФ людей

ТАССвчера в 20:18
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Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Обновлено в 02:29
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пять частных домов горят в селе Красногорск Сахалинской области

Обновлено в 04:18
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Наука

В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой

Актриса с мужем спустились в питерскую «подземку». Елизавета Боярская не стесняется показываться перед поклонниками без звездного лоска.
Обновлено в 03:00
Баскетбол

Паскаль Сиакам получил неспортивный фол за подножку Джоэлу Эмбииду

Обновлено вчера в 23:57
Гаджеты

Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7 экрана и поддержки 5G

Смартфон Mate 30 Pro сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:48
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Здоровье

Яблоневую аллею высадили в Ишиме

Обновлено в 00:21
Футбол

Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгода

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Врач развенчал миф о вреде питья во время еды

По словам специалиста, человек, у которого нет выраженных острых проблем с желудочно-кишечным трактом, может пить воду как до и после еды, так и непосредственно во время приёма пищи.
Обновлено в 03:09
Политика

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.
Обновлено в 04:55
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Футбол

Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Авто

Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
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