Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами ВенесуэлыИзвестия вчера в 21:02

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

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