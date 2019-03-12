Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциямРБК 19:18

Российская государственная компания „Роснефть“ продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, венесуэльской компании под контролем правительства, вопреки санкциям Соединенных Штатов. Главный исполнительный директор „Роснефти“ Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

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