Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у ВенесуэлыГазета.Ru 02:15

с чего всё началось

Российская государственная компания „Роснефть“ продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, венесуэльской компании под контролем правительства, вопреки санкциям Соединенных Штатов. Главный исполнительный директор „Роснефти“ Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

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