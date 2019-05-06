Политика

Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в АрктикеКрасная весна 17:52

По словам госсекретаря, «слова и действия Китая заставляют усомниться в мирных намерениях Пекина» в Арктике. На это, по словам политика, указывает поведение Китая в других регионах, которое госсекретарь считает «агрессивным». В качестве примера Помпео привел эксцессы в Южнокитайском море.
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