Политика
Помпео наехал на Лаврова за ВенесуэлуНациональная служба новостей 11:16
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Госдепа, передаёт RT.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русском10:52
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