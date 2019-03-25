Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:52

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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