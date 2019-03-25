Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:52
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русском10:52
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Общество
Суд отклонил иск «Росгвардии» к мясокомбинату «Дружба народов»
Ведомство просило взыскать с предприятия более 6,5 миллионов рублей за поставку некачественной продукции.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
США уточнили число боевиков, которые были разгромлены в Сирии
В ходе войны в Сирии были разгромлены силы боевиков числом до 100 тысяч человек, рассказал спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту
Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Экономика
Количество туристов в Великобритании в 2018 году снизилось до 37,8 млн
Расходы туристов в Великобритании за 2018 г. сократились на 7% до 22,7 млрд фунтов стерлингов.
Обновлено в 13:47
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Планшет Huawei Mediapad M5 Lite получил динамики Harman Kardon
Модель Mediapad M5 Lite была показана в Китае.
Обновлено в 10:10
Политика
Россия отказалась отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что Россия вынуждена отказаться от участия ее наблюдателей в выборах, поскольку не хочет подвергать их угрозе преследования.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Футбол
«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба
Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 13:20
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49