Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:52

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Гаджеты У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Политика Албания отменит визы для россиян Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.

Космос Названа стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 740 миллиардов рублей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Общество Росмолодежи разрешили блокировать сайты Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Авто Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Экономика Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Новый караван мигрантов начал движение через Мексику к США Караван мигрантов, состоящий из выходцев из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой по направлению к США.

Наука В Норвегии найден «корабль мертвых» Археологи нашли деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории Норвегии.

Происшествия В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни» Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

Здоровье Сеть медицинских лабораторий запустила акцию «За здоровый образ жизни» Акция распространяется на все лабораторные отделения по всей России с 15 февраля по 30 апреля 2019 года.

Политика Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.