Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:52

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
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«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении
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