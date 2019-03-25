Лавров и Помпео обсудили ситуацию в ВенесуэлеГазета.Ru 11:02

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Госдепа. Помпео заявил, что поддержка режима президента Николаса Мадуро российскими военными "продлевает страдания венесуэльского народа".

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Авто Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.

Наука Великобритания лишится европейских станций спутниковой навигации из-за Brexit Евросоюз планирует в связи с Brexit перевести на свою территорию из Великобритании станции спутниковой навигации Galileo.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

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Политика В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Политика Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

Общество Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

Происшествия Адвоката, выступавшего против Трампа, обвинили в вымогательстве у Nike Адвокату звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс Майклу Авенатти, выступавшему с иском против президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в вымогательстве у компании Nike на сумму в $20 млн, сообщает агентство Reuters.

Политика Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.

Происшествия Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Культура Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Хоккей «Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.

Спорт Бергер не хочет работать со сборной России по биатлону Экс-биатлонист сборной Норвегии Ларс Бергер опроверг информацию о возможной работе в тренерском штабе российской команды.

Армия и оружие Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.