Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в ВенесуэлеГазета.Ru 11:02

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Госдепа. Помпео заявил, что поддержка режима президента Николаса Мадуро российскими военными "продлевает страдания венесуэльского народа".
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«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении
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