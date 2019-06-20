Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17РБК 02:14
Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.РБК02:14
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе
Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе.
Обновлено в 03:53
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Экономика
Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет
«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Наука
Роборыба поплыла на энергии кровотока
Инженеры из Корнелльского и Пенсильванского университетов пошли другим путем и оснастили роборыбу искусственной кровеносной системой.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал
Курс валют на сегодня: рубль значительно подорожал Сегодня курс доллара и евро упал.
Обновлено в 01:14
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
Обновлено в 03:05
Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
WP: замгоссекретаря США Томпсон дружила с экс-бойфрендом Бутиной
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон вместе с мужем были друзьями бывшего молодого человека Марии Бутиной Пола Эриксона, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Овечкин стал рекордсменом по количеству «Морис Ришар Трофи»
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от двигателей РФ
Китайские СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России и отказа от российских двигателей.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Технологии
Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами
Структуры Роскомнадзора поручили разработать систему контроля видеосервисов на предмет экстремизма и нецензурной лексики.
Обновлено в 03:09
Общество
Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 21:29
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Обновлено в 03:48
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Единоборства
Сехудо перенес операцию на плече и не сможет выступать до конца года
Обновлено вчера в 16:23
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00