Политика

Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17РБК 02:14

Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением
 после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
РБК02:14

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Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

РБК02:14

Помпео попросил РФ привлечь к ответственности причастных к крушению MH17

Телеканал 360°вчера в 23:01

Помпео: подозреваемые в причастности к крушению Boeing должны предстать перед судом

ТАССвчера в 21:12

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

RT на русскомвчера в 21:40

Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17

Газета.Ruвчера в 21:25

США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17

РИА Новостивчера в 21:15

Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17

Коммерсантъвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 02:31
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Путин объяснил высокую зарплату чиновников

Трансляцию ведет «Россия 1». Президент заявил, что хотел бы не говорить о снижении зарплаты чиновников, а о повышении уровня оплаты труда граждан до тех сумм, которые получают сотрудники правительства.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме

Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
ЖКХ

После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ

Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах

Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге

Как отметил источник издания в правоохранительных органах, бывший ОМОНовец привязал женщину к своей ноге. Там их обнаружили оперативники.
Обновлено в 06:21
Общество

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчению политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

Обновлено в 04:33
Происшествия

В Подмосковье загорелась кровля таунхауса

Кровля таунхауса загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:01
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика

В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина

В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни

Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.
Обновлено в 06:11
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.
Обновлено вчера в 16:57
Технологии

EZVIZ открыла первый магазин в России

На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.
Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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