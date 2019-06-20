Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17РБК 02:14

с чего всё началось

Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.

Политика Путин объяснил высокую зарплату чиновников Трансляцию ведет «Россия 1». Президент заявил, что хотел бы не говорить о снижении зарплаты чиновников, а о повышении уровня оплаты труда граждан до тех сумм, которые получают сотрудники правительства.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.

Политика По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.

ЖКХ После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».

Происшествия В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге Как отметил источник издания в правоохранительных органах, бывший ОМОНовец привязал женщину к своей ноге. Там их обнаружили оперативники.

Общество Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.

Политика Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчению политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Происшествия В Подмосковье загорелась кровля таунхауса Кровля таунхауса загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Политика В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.

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Происшествия В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

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