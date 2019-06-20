Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17РБК 02:14
Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.РБК02:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Кино
Финал «Мстителей» вернут в прокат с новыми сценами
Фильм «Мстители: Финал» планируют вернуть в кинотеатры, чтобы показать расширенную версию картины.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов
25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.
Обновлено вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Skoda тестирует обновленный Kodiaq
Ожидается, что Kodiaq вслед за обновленным флагманским Skoda Superb обзаведется светодиодными матричными фарами.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список»
В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Суд США приговорил разработчика Тищенко к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компании Eagle Dynamics Олега Тищенко к 1 году тюрьмы за покупку документации к эксплуатации американских истребителей F-16, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Политика
Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда
В соответствии с документом, Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий — шесть лет.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
В России начинают отмечать выпускные вечера
В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания
Обновлено 18 июня в 12:14
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
Обновлено в 02:41
Музыка
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50