Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17РБК 02:14

с чего всё началось

Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.

Политика Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Общество В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов 25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Авто Skoda тестирует обновленный Kodiaq Ожидается, что Kodiaq вслед за обновленным флагманским Skoda Superb обзаведется светодиодными матричными фарами.

Происшествия Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Общество Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список» В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».

Политика Суд США приговорил разработчика Тищенко к году тюрьмы Суд в США приговорил разработчика компании Eagle Dynamics Олега Тищенко к 1 году тюрьмы за покупку документации к эксплуатации американских истребителей F-16, сообщает «РИА Новости».

Политика Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Происшествия Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.

Политика Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда В соответствии с документом, Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда. Срок его полномочий — шесть лет.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Общество В России начинают отмечать выпускные вечера В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Политика Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Музыка YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Футбол Федун рассказал о причинах увольнения Карреры Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".