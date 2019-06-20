Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17Газета.Ru 21:25

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на доклад о крушении MH17. Также стало известно, что международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17

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