Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17Газета.Ru вчера в 21:25
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, власти России должны привлечь к ответственности всех "подозреваемых" в крушении самолета.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.РБК02:14
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