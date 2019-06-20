Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17Газета.Ru вчера в 21:25

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, власти России должны привлечь к ответственности всех "подозреваемых" в крушении самолета.

Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17

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