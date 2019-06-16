Помпео не исключил войны с ИраномВзгляд.ру 11:06

с чего всё началось

США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео не исключил войны с Ираном

Футбол «ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.

Политика Пошлины на американские товары ввела Индия Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.

Политика Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.

Общество В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.

Музыка Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Происшествия В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

Происшествия Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку Сарри В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российские энергосистемы Американские спецслужбы стали чаще пытаться внедрить вредоносное ПО в энергосистему России.

Происшествия Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Гаджеты Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Происшествия В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре» На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Футбол Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».