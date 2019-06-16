Политика

Помпео не исключил войны с ИраномВзгляд.ру 11:06

США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил
, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
РБК12:31

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Вести.Ru11:19

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Эхо Москвы11:32

Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану

РБК12:31

Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

Газета.Ru09:57
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Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Политика

Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД.
Обновлено в 14:41
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Политика

Пошлины на американские товары ввела Индия

Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Общество

Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077

Майк Пондсмит, автор оригинала, ответил на критику.
Обновлено в 08:33
Общество

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено в 09:28
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российские энергосистемы

Американские спецслужбы стали чаще пытаться внедрить вредоносное ПО в энергосистему России.
Обновлено вчера в 13:43
Спорт

Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем

В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Происшествия

Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева

Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»

На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Футбол

Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша

Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 14:37
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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