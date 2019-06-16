Помпео не исключил войны с ИраномВзгляд.ру 11:06

с чего всё началось

США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео не исключил войны с Ираном

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Футбол Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве «Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия Ивану Голунову представлена защита как свидетелю Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.

Футбол «Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.

Политика Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.

Музыка Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.

Политика Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2» Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Гаджеты Нереференсные карты AMD выйдут в августе Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.

Футбол «Интер» не может договориться с «Ромой» о трансфере Джеко. Переговоры приостановлены «Интер» предлагает за Джеко всего лишь 13 миллионов евро, в то время как «Рома» хочет выручить 22 миллиона.

Происшествия Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.

Политика Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Энергетика Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене.

Политика Молдавский кризис: глава Демократической партии покинул страну 14 июня заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что созданное партией правительство уходит в отставку, чтобы найти выход из политического кризиса в Молдавии в связи с фактическим двоевластием.

Космос NASA для миссии на Марс ищет штатного юмориста NASA ищет юмориста, который отправится в миссией на Марс, запланированной на 30-е годы.

Политика «Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА "Новости".