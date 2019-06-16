Помпео не исключил варианта военного противодействия с ИраномLife.ru 15:20

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.

Помпео не исключил варианта военного противодействия с Ираном

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Экономика Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц Правда написана на лице Финансовый гигант Ping An начал использовать собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 г. в подразделении потребительского кредитования.

Общество Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ По доле расходов граждан «на еду» Россия заметно отличается от других стран.

Шоу-бизнес Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.

Политика Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.

Общество Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве «Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия Мещанский суд после длительного перерыва вернётся к рассмотрению так называемого «театрального дела» Суд предложил назначить проверку в феврале, после того как изучил финансовую экспертизу, проведённую следствием и представленную прокурорами.

Политика Борис Джонсон пропустил первый теледебаты кандидатов на пост Мэй Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не пришел на первые теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Наука В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.

Происшествия В ДТП под Воронежем выжила только 10-летняя девочка Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в жуткой аварии единственной выжившей оказалась девочка 10 лет.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Общество Съемки «Вечернего Урганта» в Петербурге стартовали на блошином рынке Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Спорт Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Авто В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Спорт Сборная России обыграла словаков в рамках квалификации Евро-2020 Мужская сборная России одолела сборную Словакии 30:20 в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 по гандболу.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Здоровье Собянин поздравил медработников с праздником Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.