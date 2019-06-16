Политика
Помпео не исключил варианта военного противодействия с ИраномLife.ru 15:20
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Экономика
Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц
Правда написана на лице Финансовый гигант Ping An начал использовать собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 г. в подразделении потребительского кредитования.
Обновлено в 17:00
Общество
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
По доле расходов граждан «на еду» Россия заметно отличается от других стран.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа
Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.
Обновлено в 13:11
Политика
Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры
Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.
Обновлено в 17:52
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Мещанский суд после длительного перерыва вернётся к рассмотрению так называемого «театрального дела»
Суд предложил назначить проверку в феврале, после того как изучил финансовую экспертизу, проведённую следствием и представленную прокурорами.
Обновлено в 16:58
Политика
Борис Джонсон пропустил первый теледебаты кандидатов на пост Мэй
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не пришел на первые теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 17:15
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Наука
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В ДТП под Воронежем выжила только 10-летняя девочка
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в жуткой аварии единственной выжившей оказалась девочка 10 лет.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Съемки «Вечернего Урганта» в Петербурге стартовали на блошином рынке
Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».
Обновлено в 13:05
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Авто
В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody
На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.
Обновлено в 02:32
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Спорт
Сборная России обыграла словаков в рамках квалификации Евро-2020
Мужская сборная России одолела сборную Словакии 30:20 в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 по гандболу.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Собянин поздравил медработников с праздником
Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 04:22
Музыка
XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве
В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:34