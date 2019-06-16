Политика

Помпео не исключил использования военной силы против ИранаКоммерсантъ 19:52

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный. «Мы информируем президента и будем продолжать держать его в курсе»,— заявил он в интервью в программе «Face the Nation».
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил
, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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