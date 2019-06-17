Политика

Помпео допустил применение военной силы против ИранаRT на русском 16:57

США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон будет добиваться, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил
, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
РБК12:31

Подробнее о событии

Помпео не исключил войны с Ираном

Взгляд.ру11:06

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

Вести.Ru11:19

Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану

РБК12:31

Помпео: США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный

ТАСС12:08

Помпео заявил о возможности военного воздействия на Иран

Известия12:02

США не исключили военного ответа на действия Ирана

Росбалт12:59

Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

Газета.Ru09:57
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Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Религия

Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Политика

Планы оппозиции устроить провокацию на проспекте Сахарова провалились

Экономист и политолог Александр Дудчак уверен, что оппозиция не добилась желаемого в ситуации с журналистом Иваном Голуновым, поэтому будет устраивать многочисленные провокации.
Обновлено в 15:44
Общество

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Наука

Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом

Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

Обновлено в 20:45
Экономика

Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах

Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Общество

Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Обновлено в 10:29
Единоборства

Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Экономика

Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки

Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено в 14:11
Политика

Гройсман высказался о детенизации экономики Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики страны. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Обновлено в 22:11
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено в 20:14
Экономика

Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Обновлено в 20:35
Общество

В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Общество

Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты

Обновлено в 02:00
Авто

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Авто

Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено в 19:16
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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