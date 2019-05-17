Политика

Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с РоссиейRT на русском вчера в 21:00

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio. По его словам, из Афганистана может исходить террористическая угроза для России и США.
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Эксперт прокомментировал слова Помпео о сферах сотрудничества с Россией

RT на русском03:42

Эксперты оценили заявление Помпео об «успешных переговорах» с Путиным

Газета.Ru04:07

Помпео заявил, что США и Россия имеют общие интересы по КНДР

РИА Новостивчера в 20:59

Помпео назвал успешными переговоры с Путиным в Сочи

Известиявчера в 22:23

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

ТАССвчера в 21:20

Помпео рассказал о переговорах с Путиным

ФАНвчера в 21:21

Помпео назвал три точки сближения России и США

РБКвчера в 21:42
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Политика

Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Футбол

Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»

Отмечается, что в переходе Лаказетта также заинтересована «Барселона», которая намерена сделать игроку предложение в случае неудачных переговоров с Гризманном.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД

Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:43
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.
Обновлено в 03:17
Общество

Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая

"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Петербурге покажут первые русские пулеметы

Обновлено в 03:40
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Авто

Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа

По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Авто

Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara

Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.
Обновлено в 05:36
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

Обновлено в 05:11
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Авто

Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей

Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

Обновлено в 02:18
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Интернет

Павел Дуров сильно раскритиковал WhatsApp

Обновлено вчера в 07:59
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Политика

Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке

Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Кино

Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Обновлено в 01:46
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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