Политика
Помпео назвал три точки сближения России и СШАРБК вчера в 21:42
Россия и Соединенные Штаты, несмотря на кризис в отношениях, успешно взаимодействуют в трех областях. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в интервью Fox News Radio. Интервью Помпео дал после возвращения из Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым.
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Я совершенно точно знаю, что мы обеспечивали безопасность американцев в результате информации, которую предоставляли нам русские, и я также знаю, что мы спасли жизни русских с помощью информации, которой обладали мы.
— Майк Помпео, американский политикМосковский Комсомолец вчера в 21:19
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Госсекретарь США назвал переговоры с президентом РФ очень успешными
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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