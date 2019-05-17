Политика
Помпео назвал три точки сближения России и СШАРБК вчера в 21:42
Россия и Соединенные Штаты, несмотря на кризис в отношениях, успешно взаимодействуют в трех областях. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в интервью Fox News Radio. Интервью Помпео дал после возвращения из Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым.
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Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана Гризманна
Сообщается, у «Барселоны» появился конкурент из чемпионата Англии — «Манчестер Сити».
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
«Мидлсбро» объявил об уходе Пьюлиса
Тони Пьюлис покинул пост рулевого "Мидлсбро" после того, как не смог вывести команду в АПЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Здоровье
Более половины мужчин и женщин в России имеют избыточный вес
Продолжительность жизни сокращается на 5 лет при избыточном весе и на 15 лет при выраженном ожирении, сообщила специалист.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной
В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Новую Skoda Octavia, премьера которой должна состояться уже в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Общество
Россияне чаще меняют работу из-за заработной платы
33% рассчитывают, что их заработная плата на новой работе увеличится на треть, 26% хотят увеличения дохода в полтора раза, 24% — в два раза, информирует телеканал «360».
Обновлено в 07:04
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Политика
ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки
«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38