Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и КрымомRT на русском 18:23

Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя.

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США.

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

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