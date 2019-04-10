Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и КрымомRT на русском 18:23

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США.
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Майк Помпео
Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя.
— Майк Помпео, американский политикГазета.Ru 18:54

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