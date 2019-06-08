Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для АмерикиРИА Новости вчера в 15:58

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки. "Это соглашение отражает лучшие стороны дипломатии, показывает глубину сотрудничества между нашими странами и является значительной победой для американского народа", - сказал Помпео журналистам.

Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки

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Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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