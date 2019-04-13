Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»РИА Новости 00:17

Госсекретарь США Майк Помпео назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием". Соответствующее заявление госсекретарь сделал по итогам встречи с главой МИД Чили Роберто Ампуэро в Сантьяго.
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Майк Помпео
Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну.
— Майк Помпео, американский политикРБК вчера в 18:22

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Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

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