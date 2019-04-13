Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»РИА Новости 00:17

Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием". Соответствующее заявление госсекретарь сделал по итогам встречи с главой МИД Чили Роберто Ампуэро в Сантьяго.

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Происшествия Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.

Здоровье Младенец в 3D. Запретят ли УЗИ во время беременности? По данным газеты Berliner Morgenpost (Германия), с 2021 года в этой стране беременным женщинам будет запрещено делать УЗИ в форматах 3D и 4D.

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Спорт Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде» Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.

Хоккей Джон Купер: «Знаю одно — мы найдем решение» Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итог второй встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5). — Знаю одно — мы найдем решение.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Политика Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.

Общество Омич получил штраф за ролик с Первого канала Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".

Хоккей Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".

Политика Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Авто СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Происшествия СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.