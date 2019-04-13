Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела ВенесуэлыКоммерсантъ 22:28
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
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Помпео назвал «лицемерными» призывы России и Китая к невмешательству в дела Латинской Америки
Московский Комсомолец17:58
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
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