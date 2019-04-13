Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела ВенесуэлыКоммерсантъ 22:28

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
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Помпео заявил, что призывы РФ и КНР к невмешательству в дела Латинской Америки «лицемерны»

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Помпео призвал лидеров латиноамериканских стран остерегаться России

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Помпео заявил, что Россия создает «провокации и эскалации ситуации» в Венесуэле

РЕН ТВ15:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита

По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».
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Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Происшествия

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Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
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Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено в 07:13
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
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Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Музыка

Всемирный день рок-н-ролла отмечается в мире 13 апреля

Обновлено в 17:00
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года

"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие

Американский беспилотник полетал у западных границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России.
Обновлено в 09:11
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски

Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова

По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Космос

Духи с ароматом открытого космоса выпустили в США

Обновлено в 22:46
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в здание суда

Вчерашнее заседание на некоторое время было прервано из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании суда: все находившиеся в здании были эвакуированы, но после проверки сотрудниками полиции с собаками бомбы обнаружено не было, и заседание возобновилось.
Обновлено в 04:31
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
Обновлено в 13:30
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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