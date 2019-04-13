Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела ВенесуэлыТК Звезда вчера в 23:11

Громкое заявление в адрес России госсекретарь США сделал в ходе переговоров с главой МИД Чили в Сантьяго. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти латиноамериканских стран опасаться действий России в регионе.
Читать в источнике
Майк Помпео
Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну.
— Майк Помпео, американский политикРБК вчера в 18:22

Подробнее о событии

Помпео назвал лицемерием призывы к невмешательству в дела Венесуэлы

Газета.Ru03:31

Помпео назвал «лицемерием» призывы к невмешательству в дела Венесуэлы

Известия02:45

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

РИА Новости00:17

Помпео счел лицемерием призывы России не вмешиваться в дела Венесуэлы

РБКвчера в 18:22

Помпео заявил, что призывы РФ и КНР к невмешательству в дела Латинской Америки «лицемерны»

ТАССвчера в 17:30

Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

RT на русскомвчера в 15:21

Помпео призвал лидеров латиноамериканских стран остерегаться России

Интерфаксвчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Общество

В Москве в воскресенье пройдет снег

Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

Названы стартовые составы команд матча «Арсенал» — «Урал»

Матч в рамках 23 тура РПЛ стартует сегодня, 13 апреля, в Туле на Центральном стадионе.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Здоровье

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Наука

Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети

Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено 11 апреля в 15:00
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Фура врезалась в легковой автомобиль в Новой Москве, есть жертвы

Обновлено в 06:25
Футбол

Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 года

«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.
Обновлено в 01:36
Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное